منشطات: مطالب بوقف بوجبا والمتزلج دانيل جراسل لمدة طويلة

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - طالب مكتب المدعي العام لمكافحة المنشطات بإيقاف لاعب فريق يوفنتوس بول بوجبا لمدة أربع سنوات، بعد أن جاءت نتيجة فحص المنشطات إيجابية بعد المباراة ضد أودينيزي، في حين طالب بوقف لاعب التزلج الإيطالي لعامين لتغيبه عن فحوصات المنشطات.



وقد أكد التحليل المضاد الذي تم إجراؤه لاحقًا هذه النتائج أيضا.



ومن جانبه، علق مدرب نادي يوفنتوس، ماسيميليانو أليجري، بشأن هذا الطلب من الإدعاء، بالقول، "لا استطيع الرد على هذه المسألة حتى يتم إغلاق الأمر".



وتابع، في حديثه بشأن حالة اللاعب بوجبا، "لقد راسلنا بعضنا البعض في البداية والآن سننتظر انتهاء هذا الوضع حتى نتمكن من رؤيته مرة أخرى".



على صعيد آخر، طالب مكتب المدعي العام لمكافحة المنشطات استبعاد لاعب التزلج الإيطالي دانيل جراسل لمدة عامين، لتغيبه عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات. (أنسامد).





Ottieni il codice embed