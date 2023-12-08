منشطات: مطالب بوقف بوجبا والمتزلج دانيل جراسل لمدة طويلة
الإدعاء العام يطالب بوقف بوجبا 4 سنوات
وقد أكد التحليل المضاد الذي تم إجراؤه لاحقًا هذه النتائج أيضا.
ومن جانبه، علق مدرب نادي يوفنتوس، ماسيميليانو أليجري، بشأن هذا الطلب من الإدعاء، بالقول، "لا استطيع الرد على هذه المسألة حتى يتم إغلاق الأمر".
وتابع، في حديثه بشأن حالة اللاعب بوجبا، "لقد راسلنا بعضنا البعض في البداية والآن سننتظر انتهاء هذا الوضع حتى نتمكن من رؤيته مرة أخرى".
على صعيد آخر، طالب مكتب المدعي العام لمكافحة المنشطات استبعاد لاعب التزلج الإيطالي دانيل جراسل لمدة عامين، لتغيبه عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات. (أنسامد).