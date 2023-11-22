وصول ايطاليا لنهائيات كاس ديفيز للتنس

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - وصل لاعب التنس الايطالى يانيك سينر الى نهائيات بطولة كاس ديفيس للتنس والتى بدات فى مدينة ملقا الاسبانية وتستمر حتى 26 نوفمبر الحالى.



انطلقت البطولة فى قصر دي لوس ديبورتيس مارتن كاربينا من 21 إلى 26 نوفمبرالجاري، في غياب ممثلين إسبانيا وحضور شخصيات مثل المصنف الأول عالميا، نوفاك ديوكوفيتش والإيطالي يانيك سينر.



وتتنافس فيها كندا وإيطاليا وهولندا وفنلندا وصربيا وبريطانيا وجمهورية التشيك وأستراليا على الكأس العملاقة التي كانت من نصيب الكنديين العام السابق في نفس المكان بمدينة ملقا.



ورغم أن وجود المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، يحتكر الأضواء، إلا أنه سيكون هناك لاعبون آخرون مثل الإيطالي يانيك سينر (4)، والأسترالي من أصل إسباني أليكس دي مينوور (13)، والبريطاني كاميرون نوري (18)، والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (19)، والإيطالي لورنزو موسيتي (22) أو الهولندي تالون جريكسبور (25). (أنسامد).





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