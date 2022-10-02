جولف: عودة ميجليوتزي إلى الصدارة الإيطالية

"سحابة الميثان" المتسرب من خط أنابيب نورد ستريم ستصل إيطاليا
الخبراء : لا توجد مخاطر صحية
السيسي يهنئي جورجيا ميلونى لفوزها فى الانتخابات الإيطالية
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 تستقطب 12 جهة راعية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا : كامبانيا، أدنى معدل توظيف في أوروبا
لمبورجيني افينديتور الجديدة
إيطاليا: مسيرات الجمعة في 70 مدينة إيطالية من أجل التغير المناخي
فورمولا وان .. الجائزة الكبري ..ايطاليا
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.