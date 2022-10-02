جولف: عودة ميجليوتزي إلى الصدارة الإيطالية

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - عاد الإيطالي جويدو ميجليوتزي إلى صدارة قائمة اللاعبين الإيطاليين في التصنيف العالمي للجولف بعد فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة، وهو الثالث في مسيرته في جولة موانئ دبي العالمية.



بفضل الانتصار يوم الأحد على ملعب جيانكور بالقرب من باريس، صعد لاعب الجولف المولود في فيتشنزا من المركز 168 إلى المركز 108 في التصنيف العالمي.



لا يزال الأمريكي سكوتي شيفلر يتصدر الترتيب متقدمًا على لاعب شمال أيرلندا روري ماكلروي والأسترالي كاميرون سميث، الذي انضم مؤخرًا إلى الدوري السعودي. (أنسامد).



