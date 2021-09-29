هزيمة محزنة لميلان أمام أتليتكو مدريد بركلة جزاء

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - تكبد ميلان الهزيمة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ولكن هذه المرة على ملعبه وفي الدقيقة الـ 97.



ورغم تقدم الميلان سريعا، في الدقيقة 20 بقدم رافائيل لياو، لكن طرد لاعب الوسط للفريق الإيطالي، فرانك كيسيه، كانت ضربة موجعة للميلان.



لكن نهاية المباراة كانت قاسية، ففي الدقيقة الـ 84 سجل الفرنسي، أنتوان جريزمان، هدف التعادل لأتليتكو مدريد. وفي الدقيقة الـ97، حصل الفريق الأسباني على ركلة جزاء، أحرزها لويس سواريز.



وبعد هذه النتيجة، يظل ميلان في نهاية المجموعة، بدون نقاط بعد هزيمتين، في حين يتصدر الفريق الإنجليزي، ليفربول المجموعة بـ 6 نقاط، وخلفه، أتليتكو مدريد بـ 4 نقاط، ثم بورتو، الذي تلقى هزيمة قاسية هو الآخر على ملعبه 5-1 أمام الفريق الإنجليزي، بنقطة وحيدة.



(أنسامد).



