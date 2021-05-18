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رياضة - متابعات
بعد تمديد عقده حتى 2026.. مانشيني: سأبقى من أجل الفوز
    (أنسامد) - مايو 18 - روما - عبر مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني عن سعادته لتمديد عقده حتى عام 2026، مؤكدا أنه سيبقى على رأس الفريق حتى تحقيق الفوز.

    وتابع مانشيني، في أول تعليق له عقب تمديد عقده:" نحن نعمل لتحقيق النصر بسرعة، ولم يكن هناك سبب للانفصال"، قبل أن يضيف: "أشكر رئيس واتحاد الكرة، أنا سعيد للغاية، ستكون هناك أحداث كثيرة، ليس من السهل الفوز بها، لكننا نحاول مواصلة العمل".

    وأوضح مانشيني أن إيطاليا لديها الكثير من اللاعبون الشباب التي يمكن المراهنة عليهم، معبرا عن أمله في جني الثمار سريعا.

    وبهذا التعاقد، سيبقى مانشيني مدربا للمنتخب الإيطالي خلال النسختين القادمتين من كأس العالم. (أنسامد).

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