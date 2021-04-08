اقامة مصنع التبغ الجديد في فلورنسا..ينتهي سبتمبر 2022

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - سيتم بناء المصنع الجديد للتبغ علي
ارض مصنع فلورنسا القديم و تنتهي الاعمال في سبتمبر 2022..و قد تم
اتخاذ القرار خلال لقاء اونلاين حضره عمدة فلورنسا داريو نارديلا و
الشركات المنفذة و الممولة .
يتكون المصنع الجديد للتبغ 6 بنايات تقع علي مساحة 7720 متر مربع
مساحة البيع بالتجزئة بالاضافة الي 1000 متر مربع مساحات للعرض و
3440 مترًا مربعًا من الغرف العلوية الصناعية ، و 1740 مترًا
مربعًا من مصنع الجعة ، و 6700 مترًا مربعًا من التدريب ، و 11،220
مترًا مربعًا للمكاتب ، 7240 متر مربع من المساحات العامة. ..يمتد
الجزء الأول من إعادة التطوير ، الذي سيكتمل في يوليو ويفتتح في
سبتمبر 2022 ، على مساحة تزيد عن 28000 متر مربع.
ندرج العملية في اطار مشروع لاعادة تاهيل المنطقة الصناعية لمصنع
التبع و التي تضم 16 بناية علي مساحة 110 الف متر مربع و تتكلف 250
مليون يورو. (أنسامد).