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شركة من فيتشنزا تصنع أطول أفعوانية في العالم

30 أبريل 2024, 08:20

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 30 - روما - قامت شركة من فيتشنزا في شمال إيطاليا بصنع أطول أفعوانية في العالم، والتي تم تركيبها الآن في متنزه في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

يبلغ ارتفاع اللعبة "توب ثريل2" 128 مترًا، وترسل الباحثين عن الإثارة للإندفاع بسرعة تصل إلى 193 كيلومترًا في الساعة في متنزه سيدار بوينت في ساندوسكي.

وقال أنطونيو زامبيرلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عائلة زامبيرلا: "فقط اتصل بنا بصانعي الرحلات إذا أردت، هذا ما كنا نفعله منذ ثلاثة أجيال".

وتابع "لكن هذا المشروع يعني الكثير لعمالنا البالغ عددهم 450 عاملاً، المتحمسين لأنهم جلبوا إلى السوق العالمية جيلًا جديدًا من التقنيات في تصميم الأفعوانيات." تم افتتاح لعبة الملاهي للتو بعد عامين من العمل على إعدادها في مركز سيدار (أنسامد).

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