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ميلونى تستعد لاستضافة قمة مجموعة السبع

13 يونيو 2024, 08:52

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 13 - روما - تستعد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى لاستضافة قمة مجموعة السبع لعام 2024 المقرر عقدها من الخميس إلى السبت فى منتجع بورجو اجنازيا فى بوليا.

ويدعم ميلونى الأداء المذهل لحزبها اليمينى"أخوة إيطاليا" فى الانتخابات الأوروبية.

وقالت ميلونى إن إيطاليا يمكن أن تقدم نفسها فى مجموعة السبع وفى أوروبا بأقوى حكومة على الاطلاق بعد أن فازت بنحو 29% من الأصوات فى الانتخابات الأوروبية حتى أكثر من 26% التى فازت بها فى الانتخابات العامة عام 2022.

ومن المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة السبع عن اتفاق بشأن استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة في الغرب بعد غزو موسكو لأوكرانيا لإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار يورو لكييف. (أنسامد).

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