انطلاق قمة مجموعة السبع في بوليا

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - انطلقت قمة مجموعة السبع لعام 2024، التي تستمر 3 أيام في بوليا، الخميس، حيث رحبت رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، بالقادة الأوروبيين في منتجع بورجو إجنازيو.ومن المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة السبع عن اتفاق بشأن استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة في الغرب بعد غزو موسكو لأوكرانيا لإنشاء صندوق بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار يورو لكييف.وقد كانت واشنطن تضغط بشدة من أجل هذا الأمر، لكن الدول الأوروبية كانت أكثر حكمة بسبب المسائل الفنية المتعلقة بالآثار القانونية لمثل هذه الخطوة.وستكون الأزمة في الشرق الأوسط مجالاً رئيسياً للتركيز أيضاً.وتركز الرئاسة الإيطالية المناوبة لمجموعة السبع أيضًا على وجود اهتمام كبير بقضايا الهجرة والعلاقات مع الدول النامية، وخاصة التعامل مع الدول الأفريقية، من أجل نموذج تعاون قائم على شراكات متبادلة المنفعة، بدلاً من النهج الأبوي أو المفترس الماضي.كما يشكل الذكاء الاصطناعي بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.في الواقع، سيحضر البابا فرانسيس القمة يوم الجمعة، ليصبح أول بابا يشارك في مجموعة السبع، ومن المقرر أن يتحدث عن الحاجة إلى الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، فضلا عن الجهود المبذولة لتحقيق السلام.(أنسامد).

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