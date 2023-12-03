شراكة بين منتجع "ارجينتاريو جولف&ويلنيس" ومرسيدس الفاخرة

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - عقدت شراكة جديدة بين مراكز مرسيدس-بنز الفاخرة ومنتجع "ارجينتاريو جولف&ويلنيس"، أحد أشهر نوادي الجولف ومثال على الاستدامة، ومجموعة من النوادي الصحية والمطاعم الكبيرة والفخمة لتبادل الخبرات الحصرية في بعض المواقع الأكثر شهرة وأهمية في إيطاليا.



على وجه التحديد، يعد منتجع "ارجينتاريو جولف&ويلنيس"، الذي تبلغ مساحته 77 هكتارا من المناظر الطبيعية غير الملوثة في توسكانا ماريما، بالإضافة إلى تمثيل أحد أشهر نوادي الجولف في إيطاليا، مثالا للاستدامة؛ وهي القيمة التي أصبحت مع مرور الوقت، بدءا من مفهوم التصميم نفسه، جوهر جميع الأنشطة داخل المجمع.



وصرح ميركو سكارشيلي، رئيس التسويق في مرسيدس-بنز إيطاليا :"الخبرة هي عنصر أساسي في نموذج الاتصال لدينا. يتم التعبير عن قوة علامتنا التجارية من خلال جزء عقلاني وعاطفي، متساويان في الأهمية".



وأضاف " إن الأداء والاستدامة هما العنصران اللذان نشأت منهما هذه الشراكة الجديدة." ومن جهته، قال أوغوستو أورسيني، رئيس نادي أرجينتاريو للجولف "نحن فخورون باستضافة مركز مرسيدس-بنز الفاخر في منتجعنا، وهو مشروع مبتكر للترويج ومشاركة واحدة من أعظم العلامات التجارية الفاخرة، التي تهتم بالاستدامة والروح الخضراء وهو ما يميز منتجع ارجينتاريو جولف&ويلنيس دائما". (أنسامد).





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