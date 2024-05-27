عرض أزياء الفلسطينى جمال طسلق فى بريشيا لدعم غزة

(أنسامد) - مايو 27 - روما - اقيم مؤخراً العرض الخيرى للأزياء الراقية للمصمم الفلسطينى جمال طسلق والذى استمر لمدة يومين فى مدينة بريشيا الإيطالية.وقد أقيمت ليلة العرض الأولى تحت عنوان "الأزياء الراقية" فى متحف أبرشية بريشيا فى متحف سانتا جوليا وهى أحد مواقع التراث العالمى لليونسكو ورافقتها موسيقى فرقة جاليليو كوارتت ومعرضاً للفن المعاصر.واختتم العرض بفستان زفاف رسمت عليه يدوياً شجرة الزيتونالشهيرة والتى ترمز للسلام والأراضى المقدسة.واستخدم المصمم الأقمشة الثمينة المطعمة بالجلود والزخارف الذهبية والكريستال بالالوان الأسود والأبيض والأخضر والأحمر تستدعى الفساتين الإمبراطورية الرومانية وذكرياتها . (أنسامد).

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