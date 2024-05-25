معرض لمصممي الأزياء الإيطاليين الشباب في لوس أنجلوس

(أنسامد) - مايو 25 - روما - يشارك أحدث جيل من مصممي الأزياء الإيطاليين الشباب في معرض ينظم خصيصا لهم في عاصمة السينما في العالم.يقام المعرض في لوس أنجلوس بعنوان "بانوراما الموضة - الموجة الإيطالية الجديدة"، ضمن مشروع تنفذه وزارة الخارجية والتعاون الدولي، برعاية مجلة فوغ إيطاليا، ويهدف إلى إعطاء صوت ورؤية للمبدعين الشباب في مجال الأزياء على المستوى المحلي.يقدم المعرض الذي يستمر حتى 30 أغسطس مجموعة من الملابس والإكسسوارات والصور الفوتوغرافية والرسومات التي وقعها عشرة مصممين شباب، في المعهد الثقافي الإيطالي في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا.وقالت القنصل العام في لوس أنجلوس رافاييلا فالنتيني عند افتتاح المعرض : تعبر الموضة الإيطالية عن الرفاهية والأسلوب المتميز والأناقة، وبالتالي تعد أداة مهمة من أدوات "القوة الناعمة" لبلادنا، مضيفة : من خلال مصمميها، تنقل إيطاليا تراثها الثقافي وقدرتها على الابتكار وتعزيز هويتها الوطنية في الخارج.وأوضحت : نحن الآن رابع أكبر مورد للأزياء والإكسسوارات في الولايات المتحدة. وفي عام 2023، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الإيطالية في هذا القطاع إلى الولايات المتحدة 11.81 مليار دولار.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA