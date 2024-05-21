عرض دار كارلو بيناتيللى فى قصر فيناريا

(أنسامد) - مايو 21 - روما - قدمت دار كارلو بيناتيللى مجموعتها الجديدة للربيع والصيف تحت شعر "صنع فى إيطاليا" مؤخراً فى قصر فيناريا الملكى بأجوائه الباروكية بمنطقة تورينو .وقد قدمت العلامة التجارية مجموعة من الأزياء الرسمية تغلبت عليها الألوان الأسود والأبيض والياقوتى والأزرق والباستيل .وقد تم الاعلان عن الهيكل المؤسسى الجديد للدار فى 9 مايو حيث دخلت الشركة القابضة التشغيلية جى دى التى يرأسها رائد الأعمال فرانشيسكو جيانفالا وريكاردو دى باتيستا بحصة الأغلبية ويظل مؤسس الدار كارلو بياناتيللى محتفظاً باسهم فى الشركة التى أوصلها للنجاح الدولى.وقد عكس العرض اهتماماً بالتفاصيل والخامات المستخدمة والخبرة العملية والريادة تحت شعار صنع فى إيطاليا الذى طالما حرص عليه كارلو بيناتيللى . (أنسامد).

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