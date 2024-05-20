عرض الأزياء الراقية من دولتشي آند غابانا في سردينيا

(أنسامد) - مايو 20 - روما - اختارت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "دولتشي آند غابانا"، جنوب سردينيا لتقديم فاعلياتها السنوية لعروض الأزياء الراقية.في الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو، ستستضيف منطقة كالياري فاعليات لتقديم إبداعات جديدة من آخر صيحات الموضة والمجوهرات الراقية، مع فاعلية بعنوان "صناعة يدوية" وثقافة وفولكلور هذه الأرض الرائعة، والتي سوف تتجسد في ملابس ومجوهرات فريدة من نوعها من خلال إبداع ورؤية دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا.وبهذه المناسبة، سيتم افتتاح متجر موسمي خاص للعلامة التجارية في منتجع Forte Village. وستكون هذه الفاعليات بمثابة مرحلة جديدة من الجولة الكبرى المثالية في إيطاليا والتي تضمنت منذ عام 2012 بعض المواقع الأكثر تمثيلاً في شبه الجزيرة، في رحلة مثيرة لاكتشاف الجمال الإيطالي. (أنسامد).

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