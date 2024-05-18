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عودة عروض أزياء الرجال في ميلانو مع كثير من الأرقام القياسية

18 مايو 2024, 08:41

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 18 - روما - تشهد مدينة ميلانو الإيطالية عودة عروض أزياء الرجال، والتي ستشهد تسجيل الكثير من الأرقام القياسية في الفترة من 14 إلى 18 يونيو القادم.

وصرح رئيس الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية، كارلو كاباسا أثناء عرض دورة أسبوع الموضة في ميلانو والمخصصة لمجموعات الأزياء الرجالية : نشكل مع بيتى أومو أسبوع موضة رجالي فريد من نوعه في العالم.

في الواقع، من المقرر تنظيم 84 فاعلية في الفترة من 14 إلى 18 يونيو، بحسب كارلو كاباسا الذي أوضح أنه لا يزال هناك وقت لمشاركات جديدة.

كما تشهد عروض الأزياء أيضا مشاركات علامات تجارية لأول مرة وعودة علامات أخرى، تتضمن 20 عرض أزياء مادي و4 عروض أزياء رقمية، و44 عرضا تقديميا، و8 عروض تقديمية مجدولة و8 فاعليات.

تبدأ الفاعليات مع عودة دار أزياء موسكينو إلى برنامج عروض الأزياء الرجالية في افتتاح أسبوع الموضة، ولأول مرة مع مجموعة رجالية ومجموعة للسيدات بقيادة المدير الإبداعي الجديد أدريان أبيولازا.

ويشهد العرض لأول مرة مشاركة مارتين روز في ميلانو، العلامة التجارية للمصممة الإنجليزية التي تعرض دائمًا مجموعاتها في لندن، وعلامة Dunhill التجارية، التي ظهر مصممها سايمون هولواي لأول مرة في فبراير في لندن. (أنسامد).

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