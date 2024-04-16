صنع فى إيطاليا:معرض للصور الفوتوغرافية

(أنسامد) - أبريل 16 - روما - افتتح فى 15 أبريل بمناسبة اليوم الوطنى لشعار "صنع فى إيطاليا" الذى حددته وزارة الصناعة المعرض الذى يحمل اسم "اوبفيسيو إيطاليا"ويعد المعرض بمثابة رحلة عبر صور الصناعات التحويلية التى ساهمت فى تاريخ التخصص الدولى للصناعات التحويلية ونظام الإنتاج الإيطالى.وسيظل المعرض مفتوحاً حتى 21 أغسطس وهو اليوم الوطنى لرجال الأعمال ويتضمن صوراً من ألبومات عائلية ومن الأرشيف التاريخى لأكثر من 50 شركة تابعة للاتحاد فى القرن الماضى والتى ساهمت فى انشاء منتجات أصبحت سمة للتميز فى العالم اليوم.ويضم المعرض نحو 150 لقطة تمثل مراحل قصة تحول العلامات التجارية الى شعار مرسوم عندما كان المنتج لايزال أكثر أهمية من العلامة التجارية.وتعرض الصور المستودعات القديمة وورش العمل والمصانع والملاجىء ووسائل النقل ومأزر العاملات وملابس الرجال بالاضافة إلى صور للأطفال يحتضنون الات انتاج جديدة . (أنسامد).

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