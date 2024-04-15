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أيام الموضة الإيطالية في إثيوبيا

15 أبريل 2024, 10:44

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 15 - روما - بمناسبة اليوم الوطني للصناعة الإيطالية الذي يتم الإحتفال به في 15 أبريل وتروج له وزارة التجارة والصناعة الإيطالية، سيتوجه ستيفانو دومينيلا، الرئيس الفخري لدار جاتينوني، لأديس أبابا حيث سيكون ضيف شرف الإحتفال بالإبداع والتميز لتعزيز قيمة وجودة الأعمال والإبداع والمنتجات الإيطالية.

يقام الإحتفال في أديس أبابا تحت رعاية السفارة الإيطالية تحت شعار الاستدامة، حيث سيؤكد دومينيلا في إثيوبيا التزامه تجاه الترويج لأزياء أكثر شمولا وصديقة للبيئة، من خلال ملابس بعض مصممي معهد مودارتك الشباب، في فاعلية أيام الموضة الإيطالية برعاية معهد الثقافة الإيطالي في أديس أبابا.

ومن المقرر أيضًا إقامة دورة تدريبية متقدمة ينظمها دومينيلا وتستهدف المبدعين الشباب بكلية Allè للفنون الجميلة والتصميم في أديس أبابا، بعنوان "الأسلوب الإيطالي، الالتزام العالمي: الموضة المستدامة"، مع التركيز على قيمة الصناعة الإيطالية في العالم.

وأخيرًا، سيتم تنظيم معرض عن الوعي البيئي والأخلاق الاجتماعية والابتكار المسؤول.

وسيتم عرض تسع مجموعات أزياء من تصميم طلاب مودارتك الذين عبروا عن موضوع الاستدامة من خلال مواد أو مخلفات معاد تدويرها والأصباغ الطبيعية والعمل الحرفي والمطبوعات الصديقة للبيئة.

علاوة على ذلك، سيتم أيضا عرض مجموعة مختارة من الفساتين الصديقة للبيئة التي صممها جييرمو ماريوتو لصالح شركة جاتينوني. (أنسامد).

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