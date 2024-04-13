السفارة الإيطالية في لندن تنظم فاعليات عن الموضة

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - نظمت السفارة الإيطالية في لندن بالتنسيق مع السفير إنيغو لامبرتيني، يوما مخصصا للأسلوب الإيطالي من خلال ثلاثة فاعليات رئيسية للدراسة والمقارنة والتفكير في قطاع الأزياء وتعزيز التميز والأناقة والجودة العالية.تم تنظيم الفاعلية الأولى بعنوان "الخيوط الإيطالية: محادثات حول الموضة. الحلقة الأولى عن الابتكار والتقليد"، في مقر السفارة، ضمن سلسلة تهدف إلى تسليط الضوء على تفرد نظام الأزياء الإيطالي، مع التركيز على التقاليد والابتكار والاستدامة في قطاع الأزياء وإيلاء اهتمام خاص بالعلاقات بين إيطاليا والمملكة المتحدة.وشهد اللقاء مشاركة لوكا سبورلاتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة Pattern، وهي شركة رائدة متخصصة في إنتاج الملابس الفاخرة.في حين أن مصمم الأزياء الإيطالي ماسيمو كانتيني باريني، المرشح لجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزيا عام 2021 وعام 2022، كان بطل فاعلية "حوارات الموضة ... سلسلة الأزياء"، التي ينظمها المعهد الثقافي الإيطالي في لندن لاستكشاف الدور الحاسم للأزياء الإيطالية في عالم السينما والمسرح والأوبرا وفن الباليه.أخيرا، تنظم غرفة التجارة الإيطالية فاعلية بعنوان "إعادة التصور والاستعادة والتجديد"، لاستكشاف التحديات والفرص الجديدة المستدامة بيئيًا في قطاع المنتجات الفاخرة في عالم متغير باستمرار.(أنسامد).

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