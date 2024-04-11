طلاب بوليمودا يوقعون على الزى الرسمى لمعرض أكاديميا

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - فاز اطالب الماجستير فى تصميم المجموعات فى بوليمودا المصمم الشاب تشوانج يو هسوان من جاكرتا والمقيم فى تيوان بمسابقة اعادة تصميم الزى الرسمى لموظفى الإستقبال والأمن فى معرض اكاديميا بفلورنسا.ويقول المصمم "الخط مستوحى من فن عصر النهضة والتفكير فى مفاهيم مثل "التوازن والجمال" الذى يمثله تمثال مايكل انجلو.واوضح المصمم البالغ من العمر 22 عاماً "ان تلبية متطلبات المشروع تعنى إنشاء تصميم عصرى وفريد من نوعه مع إعطاء الاولوية لراحة مرتديه وادائه الوظيفى .ويقدم الخط السترات والقمصان والبنطلونات والتنانير عالركبة والمعاطف وكذلك الاوشحة وربطات العنق .واشترطت المسابقة أن تقدم المجموعة (المستدامة) ملابس لكل موسم مع احترام ديكور المتحف لتعزيز هويته.علاوة على ذلك، كان على الطلاب التفكير في الملابس المناسبة لكل أنواع الأجسام وفي كل الأعمار، من 25 إلى 65 عامًا. (أنسامد).

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