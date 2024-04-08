ارتفاع أرباح زينيا في 2023 إلى 136 مليون يورو

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - أنهت شركة "إرمنيجيلدو زينيا" الإيطالية لأزياء الرجال عام 2023 بتسجيل صافي أرباح قدره 135.7 مليون يورو، بزيادة 107.8% مقارنة بالسنة المالية 2022، مع هامش ربح 7.1% (مقارنة مع 4.4% في 2022).تبلغ توزيعات الارباح المقترحة 0.12 يورو للسهم العادي، بزيادة بنسبة 20% مقارنة بالسنة المالية 2022.بلغت الإيرادات 1.9 مليار يورو، بزيادة قدرها 27.6% مقارنة بالسنة المالية 2022، مع ارتفاع 19.3% في النمو العضوي). وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب 220.2 مليون يورو.يقول الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة، إرمنيجيلدو جيلدو زينيا، في بيان : كان 2023 عاما أساسيا لمجموعتنا ..لقد حققنا نتائج استثنائية ونحن نسير على قدم وساق في عملية دمج أنشطة أزياء توم فورد.وأضاف : بالنظر إلى المستقبل، أرى طريقًا واضحًا ومحددًا لمجموعتنا. نحن واضحون للغاية بشأن ما يتعين علينا القيام به: ستكون هناك تحديات، لكننا نعرف كيفية مواجهتها ومدى أهمية التخطيط على المدى الطويل. (أنسامد).

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