بول سميث يعود للمشاركة في معرض "بيتي أومو"

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - بعد مشاركته في معرض "بيتي أومو" عام 1993، يستعد مصمم الأزياء البريطاني الشهير بول سميث بعد مرور أكثر من 30 عاما، للعودة إلى هذا الحدث الذي تستضيفه مدينة فلورنسا الإيطالية لتقديم مجموعته الرجالية لربيع وصيف 2025.وصرح بول سميث : سيكون من الممتع للغاية افتتاح معرض "بيتي أومو" القادم يوم الثلاثاء 11 يونيو مع إطلاق مجموعة الأزياء الرجالية.وأضاف : لقد كنت من بين المصممين الأوائل الذين تمت دعوتهم إلى بيتي أومو في عام 1993، ولطالما اعتبرته فرصة رائعة لتسليط الضوء على بعض أجمل الملابس الرجالية في العالم، بطريقة ملموسة للغاية.منذ ظهوره لأول مرة في عام 1970، كان اسم بول سميث دائما بارزا في عالم الأزياء. وكان عازما على إعادة إطلاق البدلات الرجالية المفصلة، ;;وكان جزءا من جيل جديد من المصممين الذين تبنوا أسلوبا بسيطا في التعامل مع القواعد الصارمة للملابس الرسمية.وبدأ نشاطه في متجر صغير مساحته 3 أمتار في نوتنغهام في عام 1970 قبل أن يتطور ليؤسس شبكة مكونة من 130 متجرًا حول العالم، ولها مواقع في أكثر من 60 دولة.وصرح الرئيس التنفيذي لمعرض "بيتي أومو" رافايلو نابوليوني : بول سميث مصمم ذو رؤية، وشخص مبدع يتمتع بفضول لا نهاية له، وحماس لا ينضب، ورجل نبيل ذو أناقة طبيعية، وسفير للإبداع البريطاني ومحب للموضة. (أنسامد).

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