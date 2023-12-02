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متجر أرماني للأزياء والفنون المؤقت يصل روما

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - بعد إنطلاقه في عام 2022 في معرض "آرت بازل ميامي" وتنظيمه مؤخرًا في باريس، وصل متجر "جورجيو أرماني لاف"، المشروع الذي يجمع بين الفن والموضة والتكنولوجيا لخلق محادثة متعددة الأبعاد حول الحب، إلى العاصمة الإيطالية روما في متجر جورجيو أرماني المؤقت في شارع بورجونونا.

وقالت دار أرماني الإيطالية الشهيرة للأزياء في بيان لها : الحب يعني الحرية والوحدة والسلام والاحترام، وهو شيء يمكن تجربته ومشاركته، وهو ما يلهم الناس. يشارك مشروع "جورجيو أرماني لاف"، هذه الرسالة ويقدم نموذجا يتضمن الموضة والفن ويسمح للناس بالمشاركة بفضل التكنولوجيا.

علاوة على ذلك، ستتوفر في المتجر مجموعة مختارة من الملابس والإكسسوارات الرياضية، بما في ذلك سترات مصممة خصيصًا، وبلوزات، وسراويل برمودا قطنية، وقمصان كبيرة الحجم حتى نهاية مارس 2024 ضمن المشروع.

يوجد في واجهة العرض تمثال كبير الحجم يصور غزالًا أزرقًا وببغاوات يحمل توقيع الفنان الإيطالي ماركانتونيو، الذي تعاون عدة مرات في الماضي مع جورجيو أرماني، حيث ابتكر على سبيل المثال تمثال الغوريلا أوري، التي جاءت ضمن مجموعة عرض أزياء جورجيو أرماني للرجال والسيدات لخريف وشتاء 2021/22. (أنسامد).

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