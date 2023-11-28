عودة مولارو لعرض ازيائه فى روما

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - عاد مصمم الازياء الايطالى جيانى مولارو الى منصات العرض فى روما بعد ما يقرب من 10 سنوات من الغياب.



وقدم مجموعة من فساتين الزفاف التى عرضت فى معرض كاردينال كولونا فى روما.



وكان من بين الفساتين المعروضة عروساً صعدت الى المنصة مرتدية فستان باللون الاحمر النارى من مجموعة الازياء الراقية لعام 1999 الذى ظهر بها لاول مرة فى روما بمثابة رسالة لرفض العنف ضد المرأة.



وتتميز المجموعة بالاقمشة الثمينة مثل الحرير والاورجنزا والدانتيل والتطريزات اليدوية مزينة بقطع من الكريستال والكانيه واللؤلؤ وموديلات حورية البحر بالاضافة الى القفازات المطرزة او المصنوعة من الدانتيل واوشحة الشيفون .



وكان مولارو قد افتتح اول مشغل له عام 1990 وفى عام 1993 حقق رقماً قياسياً بأغلى فستان فى العالم مرصع بسبعة الاف ماسة.وقدم فى عام 2004 مجموعة من 12 فستانا مرسومة يدوياً فى قصر فينيسيا فى روما.



(أنسامد).





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