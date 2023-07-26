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إيطاليا: محاربة التمييز العنصرى بالموضة

Redazione ANSA
(أنسامد) - يوليو 26 - روما - أنشا نيقولا باباروسو تطبيق "افريكن فاشون جيت" وجائزة"موضة" كما قام بتطوير مبادرات ثقافية مضادة للتمييز العرقى والعنصرى في عالم الموضة.

وقد استخدم الذكاء الاصطناعى والتطبيقات لتحقيق فكرته في محاربة التمييز العنصرى بإنشاء مشروعه "هيرث" و"اتش اتش"ومشروع "لابوراتوريو ايمبريزا5.0%" الذي يهدف إلى السماح للطلاب باكتساب المهارات الأساسية في إبداعات التصميم وثقافة المشاريع ، ولكن أيضًا لتطوير الجودة.

وسيبدأ تطبيق "هيرث" اعتباراً من الخريف القادم وسيهتم بمعالجة البيانات لتحليل مؤشرات التمييز العنصرى وسيعمل على الوصول الى علاقات واحصاءات متعلقة بالموضوع وموجهة للمؤسسات الوطنية وسيعمل على تطوير خطط التدخل لمواجهة كافة ظواهر والامراض الاجتماعية التى ستنتج عن هذه الظاهرة.

وسيعمل هذا التطبيق على رصد هذه المشكلة فى عالم الموضة و الازياء والتى تجد لها مناخاً تجارياً دولياً فى كافة سلاسل الامدادات.

اما تطبيق "اتش اتش" فهو فى الواقع اداة لجمع كافة المؤشرات المتعلقة بظواهر التمييز العنصرى.

وقد قام افريكن فاشون جيت بالكثير من التحقيقات لابراز هذه الظواهر الى النور ودرس مختلف التعبيرات عن هذه الظاهرة باستخدام ادوات منهجية مختلفة .

ويعتبر التطبيق نتاج جهود 2 من المواهب الشابة نشئا في مدرسة ساليزيان في فيرونا ويسترشدان بنهج معين خاص بهما.

نيكولا باباروسو هو مدير العلاقات الخارجية ومحاضر في علم اجتماع الموضة ولد في ليتشي. وحصل علي شهادته في العلوم السياسية ودرجة الماجستير في العلوم الإدارية، وكلاهما حصل عليهما من جامعة فيديريكو الثاني في نابولي. (أنسامد).

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