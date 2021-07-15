إيطاليا: الحكومة تدرس دفع التجارة الإلكترونية لقطاع الموضة

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - وضعت وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، خلال اجتماع مع مشغلي قطاع الموضة، عدت مقترحات من أجل دفع التجارة الألكترونية لهذا القطاع الاستراتيجي.



ومن بين الاقتراحات التي قدمت خلال الاجتماع الذي عٌقد برئاسة نائب وزير التنمية الاقتصادية، جيلبرتو بيتشيتو، إنشاء صندوق للنمو المستدام والتحول الرقمي، وتقديم حوافز لأنظمة بلوكشين، وكذلك مساهمات غير قابلة للسداد للتجارة الألكترونية للموضة.



وضم الاجتماع أيضا قيادات مؤسسية مختصة، وجميع ممثلي سلسلة الانتاج والتوزيع بقطاع الموضة، حيث تم مناقشة المجالات التي تحتاج إلى تدخل، وكذلك المساهمات الواردة من الاتحادات التجارية.



ومن بين التدابير المقترحة، إحداث تحول بيئي للشركات في هذا القطاع، وتمويل تحول رقمي من خلال صندوق النمو المستدام، وحملات توعية للمستهلك من أجل مكافحة المنتجات المقلدة.



وأوضح نائب الوزير في نهاية الاجتماع: "التزامنا هو التدخل المالي لدعم تحديث قطاع الموضة الذي تضرر بشدة جراء حالة الطوارئ بسبب كورونا، لقد حان الوقت الآن للدفاع عن التميز في المنتجات الإيطالية وحمايتها، وحماية الاقتصاد بأكمله". (أنسامد).



