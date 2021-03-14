دولتشي أند غابانا تطلق مجموعة جديدة بالتعاون مع دي جي خالد

(أنسامد) - مارس 14 - روما - تعاونت دار الأزياء الإيطالية "دولتشي أند غابانا" مع المنتج الموسيقي دي جي خالد لاطلاق "مجموعة خاصة" من الملابس وملابس البحر للجنسين، والتي ستطرح للبيع اعتبارًا من 15 مارس الجاري.



وقال دي جي خالد : لطالما كان التعاون مع دومينيكو وستيفانو حلمًا بالنسبة لي، وهذه المجموعة تعبر عن اندماج رائع بين أسلوبي الكلاسيكي في ميامي وأزياء دولتشي آند غابانا.



وصرح دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا : إن طاقة وشغف دي جي خالد ألهمتنا على الفور. كان العمل معه في هذا المشروع الخاص بمثابة تجربة جديدة ورائعة.



تتميّز هذه المجموعة بتصاميمها وأزيائها التي تزيّنها طبعات الأزهار وشجر النخيل مع الألوان المشرقة التي تتسم بها مدينة ميامي، والتي تمتزج مع طابع البحر الأبيض المتوسط الذي تتميز به العلامة التجارية الإيطالية. (أنسامد).



