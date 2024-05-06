إيطاليا:معدل التوظيف يسجل مستوى قياسي بلغ 62.1% في مارس

(أنسامد) - مايو 6 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن معدل التوظيف في إيطاليا وصل إلى مستوى قياسي بلغ 62.1% في شهر مارس الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير.وأوضحت الوكالة الوطنية للإحصاء، أن سوق العمل سجل 23.849 مليون شخص في شهر مارس، بزيادة 70 ألف شخص عن شهر فبراير و425 ألف شخص مقارنة بشهر مارس من عام 2023.وأضاف إستات أن الارتفاع على أساس سنوي تحقق بفضل زيادة قدرها 559 ألفا في عدد الأشخاص الذين يعملون بعقود عمل دائمة وزيادة 46000 في عدد العاملين في القطاع الخاص، في حين انخفض عدد العمال بعقود مؤقتة بمقدار 180 ألفا.وأشار المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، إلى أن معدل البطالة في شهر مارس بلغ 7.2%، بانخفاض 0.2 نقطة عن شهر فبراير، موضحا أن معدل البطالة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما انخفض بمقدار 2.3 نقطة مسجلا 20.1%. (أنسامد).

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