اسعار شراء المنازل تثقل كاهل 75% من الايطاليين
وقال البحث ان 83.2 % من الايطاليين يعتبرون ان ملكية المنزل الذى يعيشون فيه عاملاً للامن والاستقرار كما اصبح الحصول على ملكية خاصة اكثر صعوبة بالنسبة لنحو 60% من الايطاليين.
واشار الاحصاء الى ان 78.4% من الايطاليين يعتبرون المنزل معبراً عن هويتهم وبالنسبة الى 69.1% يعد استثماراً امناً وان 50% من المالكين اعلنوا انهم لن يبيعوا منازلهم بغرض توريثه للاطفال .
وترجع صعوبة الحصول على منزل بالنسبة لنحو 59.8% لارتفاع اسعار الفائدة مما جعل الحصول على منزل اكثر تكلفة وتعقيداً. (أنسامد).