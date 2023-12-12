اسعار شراء المنازل تثقل كاهل 75% من الايطاليين

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - اكد بحث اجراه اتحاد عقارات البناء الايطالى فيديربروبريتا ان تكاليف شراء المنازل يثقل كاهل 75 بالمائة من الايطاليين .



وقال البحث ان 83.2 % من الايطاليين يعتبرون ان ملكية المنزل الذى يعيشون فيه عاملاً للامن والاستقرار كما اصبح الحصول على ملكية خاصة اكثر صعوبة بالنسبة لنحو 60% من الايطاليين.



واشار الاحصاء الى ان 78.4% من الايطاليين يعتبرون المنزل معبراً عن هويتهم وبالنسبة الى 69.1% يعد استثماراً امناً وان 50% من المالكين اعلنوا انهم لن يبيعوا منازلهم بغرض توريثه للاطفال .



وترجع صعوبة الحصول على منزل بالنسبة لنحو 59.8% لارتفاع اسعار الفائدة مما جعل الحصول على منزل اكثر تكلفة وتعقيداً. (أنسامد).





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