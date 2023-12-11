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إيطاليا : مبيعات الملابس عبر الإنترنت تتفوق على المتاجر

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - تسببت العوامل المرتبطة بوباء كورونا والتغيرات في عادات المستهلكين وموجات التضخم، في الضغط على متاجر الملابس الايطالية التي أصبحت على المحك، لدرجة أنه خلال السنوات الخمس الماضية انخفض عدد متاجر الملابس بأكثر من 9000 متجر، ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 78000 متجر حتى 30 سبتمبر الماضي.

ووفقًا للمسح الذي أجراه الاتحاد الإيطالي لغرف التجارة والصناعة والحرف والزراعة وشركة InfoCamere، تسببت هذه العوامل في وجود فجوة بين فتح وإغلاق الأنشطة في مجال تجارة الملابس في المتاجر المتخصصة، مع انخفاض بنسبة 11% تقريبًا في عدد المتاجر.

وأدى هذا التباطؤ إلى حدوث تأثير كبير على الشركات الصغيرة، التي تمثل 53% من إجمالي شركات القطاع، والتي سجلت خلال الفترة المعنية انخفاضا بأكثر من 12%، حيث تم إغلاق 5891 متجرا.

ووفقًا لاتحاد غرف التجارة برئاسة أندريا بريتي، فإن هذا التوجه يعكس أيضًا النمو القوي للتجارة عبر الإنترنت، مع تزايد أعداد الإيطاليين الذين يقومون بإجراء عمليات الشراء عبر المنصات المخصصة. (أنسامد).

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