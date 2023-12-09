ارتفاع مبيعات التجزئة في شهر أكتوبر

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الخميس، إن مبيعات التجزئة في إيطاليا سجلت نموا بنسبة 0.4% من حيث القيمة وبنسبة 0.3% من حيث الحجم خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق.



وسجلت مبيعات التجزئة خلال شهر أكتوبر لأول مرة نموا من حيث الحجم منذ شهر مايو، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.



وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% من حيث القيمة، بينما انخفضت بنسبة 4% من حيث الحجم مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وذلك بسبب ارتفاع التضخم مما يعني أن المستهلكين ينفقون أكثر للحصول على سلع أقل.



وعلى أساس شهري، ارتفعت مبيعات السلع الغذائية بنسبة 0.6% من حيث القيمة والحجم، فيما ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 0.2% من حيث القيمة و0.1% من حيث الحجم. (أنسامد).





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