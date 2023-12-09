ارتفاع مبيعات التجزئة في شهر أكتوبر
وسجلت مبيعات التجزئة خلال شهر أكتوبر لأول مرة نموا من حيث الحجم منذ شهر مايو، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% من حيث القيمة، بينما انخفضت بنسبة 4% من حيث الحجم مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وذلك بسبب ارتفاع التضخم مما يعني أن المستهلكين ينفقون أكثر للحصول على سلع أقل.
وعلى أساس شهري، ارتفعت مبيعات السلع الغذائية بنسبة 0.6% من حيث القيمة والحجم، فيما ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 0.2% من حيث القيمة و0.1% من حيث الحجم. (أنسامد).