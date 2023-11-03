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لوفتهانزا تنتظر موافقة أوروبية لشراء جزء من حصة شركة "إيتا"

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - تتوقع شركة لوفتهانزا الألمانية أن تحصل على الضوء الأخضر من سلطات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي من أجل الاستحواذ على 41٪ من حصة شركة "أيتا إيرويز" بحلول بداية عام 2024.

وجاءت هذه المعلومات في بيان للشركة حول نتائجها المالية للربع الثالث من العام.

حلت ITA محل شركة الطيران الإيطالية السابقة الخاسرة "أليطاليا" في عام 2021، مع حصول الدولة على الملكية الكاملة.

وفي مايو، وافقت الدولة الإيطالية على استحواذ شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا على حصة 41% في رأس مال ITA مقابل استثمار قدره 325 مليون يورو خلال الفترة 2023-2024.

ومع ذلك، لا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. (أنسامد).

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