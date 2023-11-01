(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - أعلنت الوكالة الوطنية للإحصاء إيستات إن إيطاليا سجلت نموا صفريا في الربع الثالث من عام 2023.



وتقدر الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي في القيم المرتبطة بالسلسلة مع السنة المرجعية 2015 المعدلة للتأثيرات الموسمية والتقويمية ظل ثابتا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بكل من الربع السابق والربع الثالث من عام 2022.



وأضافت إيستات: "ظل الاقتصاد الإيطالي مستقرا في الربع الثالث من عام 2023 بعد تراجعه في الربع الثاني من العام".



وتابعت الوكالة الوطنية للإحصاء أن "الديناميكية على أساس سنوي كانت مستقرة أيضًا، مما أدى إلى توقف اتجاه النمو الذي استمر لمدة عشرة أرباع متتالية"، مشيرة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي المكتسب بلغ 0.7٪ كما هو الحال في الربع الثاني. (أنسامد).





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