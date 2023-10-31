انخفاض حاد للصادرات الإيطالية للدول خارج الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - قالت الهيئة الوطنية للإحصاء "إيستات" إن صادرات إيطاليا إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 7.2٪ في شهرسبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



وأضافت الوكالة الوطنية للإحصاء أن الصادرات انخفضت بنسبة 6.9% مقارنة بشهر أغسطس، وفقا للبيانات المعدلة موسميا.



وأشارت إلي أن الواردات انخفضت أيضا بنسبة 32.3% مقارنة مع سبتمبر 2022 وبنسبة 2.1% في أغسطس من هذا العام.



وتابعت إنه في سبتمبر 2023، سجل الميزان التجاري مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 27 فائضا قدره 2780 مليون يورو مقارنة بعجز قدره 5430 مليون يورو في سبتمبر 2022.



وكان الفائض يساوي 8.273 مليون يورو باستثناء الطاقة، مقارنة بفائض قدره 6.666 مليون يورو في سبتمبر 2022. (أنسامد).





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