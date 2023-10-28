ستيلانتس تستحوذ على حصة في "ليب موتور" الصينية

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - أبرمت مجموعة ستيلانتس شراكة استراتيجية مع شركة " ليب موتور" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية باستثمارات تقدر ب 1.5 مليار يورو للاستحواذ على ما يقرب من 20% من أسهم الشركة الصينية، وذلك وفقا لبيان صدر يوم الخميس.



وأضاف البيان أنه من خلال عملية الاستحواذ، تصبح المجموعة التي يقودها الرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس "مساهمًا كبيرًا" في الشركة التي تعد من بين أسرع الشركات الصينية الرائدة في مجال تكنولوجيا مركبات الطاقة الجديدة نموًا.



وقال تافاريس : "نشعر أن هذا هو الوقت المثالي للقيام بدور قيادي في دعم خطط التوسع العالمية لشركة "ليب موتور"، والتي تعد واحدة من أكثر شركات السيارات الكهربائية الجديدة إثارة للإعجاب".



وأضاف: "من خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي، يمكننا سد الفجوة في نموذج أعمالنا والاستفادة من القدرة التنافسية لشركة "ليب موتور" في الصين والخارج.



تستثمر شركة ستيلانتس أكثر من 50 مليار يورو على مدى العقد المقبل في مجال السيارات الكهربائية لتحقيق أهداف خطتها المتمثلة في الوصول إلى مزيج مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنسبة 100% في أوروبا و50% من مزيج مبيعات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة التي تعمل بالبطارية في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.



ولتحقيق أهداف المبيعات هذه، تعمل الشركة على تأمين ما يقرب من 400 جيجاوات ساعة من سعة البطارية، بما في ذلك دعم ستة مصانع لتصنيع البطاريات في أمريكا الشمالية وأوروبا. (أنسامد).





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