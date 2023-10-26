أكثر من 2 مليون عائلة إيطالية في فقر مدقع

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - قال معهد الاحصاء الوطنى الايطالى -استات- إن هناك 2.18 مليون أسرة في إيطاليا تعاني من الفقر المدقع في عام 2022 وأضاف أن هذا يمثل 8.3 بالمائة من اجمالى عدد الأسر بزيادة قدرها 7.7 بالمائة عن عام 2021.



وقد وصلت النسبة إلى 11.2 بالمائة في جنوب البلاد و7.9 بالمائة في الشمال الشرقى و7.2 بالمائة في الشمال الغربى.



وقال التقرير إن عدد الأفراد الفقراء وصل إلى 5.6 مليون فرد بزيادة 357 الف عن 2021.



وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الافراد الذين يعيشون في فقر مدقع من 9.1 بالمائة إلى 9.7 بالمائة.



وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيادات تعزى إلى حد كبير إلى تسارع كبير في نسب التضخم.



وفى النهاية أوضحت الوكالة أن 1.27 مليون قاصر يعيشون في فقر مدقع بنسبة 13.4 بالمائة مقابل 12.6 بالمائة. (أنسامد).





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