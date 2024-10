Teheran, ministro Esteri in tour Giordania, Egitto e Turchia

(ANSAmed) - ROMA, 16 OTT - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi è impegnato in un tour con tappe in Giordania, Egitto e Turchia nell'ambito delle iniziative diplomatiche di Teheran nei Paesi della regione "per porre fine a genocidi, atrocità e aggressioni": lo ha reso noto oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, come riportano i media internazionali.Araghchi è arrivato questa mattina in Giordania per discutere degli ultimi sviluppi dei conflitti in Libano e a Gaza, nonché dell'escalation di tensione tra Teheran e Israele.Lunedì il ministro ha visitato l'Oman, dopo il suo soggiorno in Iraq. Recentemente ha visitato anche Libano, Siria, Arabia Saudita e Qatar.Araghchi ha sottolineato che le sue visite si svolgono in linea con il raggiungimento della pace e della stabilità nella regione, sottolineando che l'Iran non ha limiti nel difendere gli interessi del Paese e del suo popolo. (ANSAmed).

