Giordania, 'non permettiamo l'uso del nostro spazio aereo'

Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha incontrato ad Amman l'omologo iraniano Abbas Araghchi e ha sottolineato che la Giordania "non sarà un campo di battaglia per nessuno e non permetterà a nessuna parte di violare la sua sovranità e il suo spazio aereo e minacciare la sicurezza dei suoi cittadini". Lo riferisce Petra news.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA