Migranti: Mattarella, serve lucida e sistemica azione Ue

NAIROBI - "Il livello di collaborazione con il Kenya è esemplare e può essere un modello replicato ovunque.

I problemi comuni sono affrontabili in maniera efficace con un modulo di cooperazione. Cerchiamo un rapporto di collaborazione con i Paesi di origine dei flussi ma sappiamo che la dimensione epocale e crescente del fenomeno migratorio non è affrontabile da un solo Paese, ma solo con una lucida e ben organizzata azione europea che affronti il problema con una azione sistemica". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Nairobi.

"Nei colloqui di questa mattina, Kenya e Italia hanno avviato l'iter per abolire le barriere fiscali tra i due Paesi", ha detto il presidente del Kenya, William Ruto, nella conferenza stampa congiunta con Mattarella. "Ci siamo impegnati ad eliminare anche la doppia imposizione, per dare più possibilità bilaterali alle nostre imprese" ha detto Ruto, specificando che i settori che più potranno beneficiare di tali accordi saranno agricoltura, energie rinnovabili e tecnologie della comunicazione.