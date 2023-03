Malta, non eravamo competenti dell'area di ricerca-soccorso

LA VALLETTA - Il Search and Rescue Contacts di Malta "non era né l'autorità di coordinamento né l'autorità competente della regione di ricerca e salvataggio (Srr). Tuttavia, su richiesta delle autorità italiane di condurre un'evacuazione medica di due persone, Malta ha acconsentito alla loro richiesta". Lo sottolinea il portavoce del governo maltese, Edward Montebello, all'ANSA in merito al naufragio di migranti in Libia, ricordando che "successivamente le autorità maltesi sono state informate dalle autorità italiane che tutte le persone soccorse si sarebbero recate in Italia", compresi quindi i due feriti.

"L'Europa dovrebbe lavorare a stretto contatto con le autorità libiche per fermare tali comportamenti criminali. Il ministro dell'Interno è stato molto categorico nella sessione parlamentare" di ieri: "Le reti criminali e i trafficanti di esseri umani responsabili di tali morti dovrebbero essere assicurati alla giustizia", ha poi sottolineato il portavoce del governo de La Valletta.