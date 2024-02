Al via il progetto transfrontaliero con Slovenia "Go!Pasta" Protagoniste specialità culinarie Cjarsons e Idriskij Zlikrofi

(ANSA) - TOLMEZZO, 06 FEB - La città di Tolmezzo (Udine) ha ospitato l'evento di presentazione del progetto "GO! Pasta", finanziato nell'ambito del Programma transfrontaliero Interreg Italia-Slovenia, con l'obiettivo di "costruire ponti interculturali ed economici attraverso la pasta ripiena".

La città alpina ha ospitato diversi portatori di interesse, tra cui produttori di pasta, allevatori, associazioni ed enti di commercializzazione sloveni e italiani, alternando riunioni progettuali, momenti formativi e istituzionali.

Cjarsons e Idriskij Zlikrofi sono i due prodotti tipici (due tipologie di pasta ripiena diverse ma simili) che fanno da trait-d'union in un progetto che vorrebbe creare una "Comunità della pasta ripiena" locale ed internazionale al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza di questi prodotti tradizionali.

Il progetto prevede una serie di altri eventi, inclusa la partecipazione a manifestazioni enogastronomiche come "Friuli Doc" o "Gusti di Frontiera", per facilitare lo scambio di buone pratiche, aumentare la visibilità e diffondere la conoscenza degli Zlikrofi e Cjarsons oltre i loro territori d'origine.

Elemento caratterizzante del progetto sarà un "Food Trailer", ovvero un furgoncino per la somministrazione di questi prodotti che sarà presente alle manifestazioni enogastronomiche nelle due aree. (ANSA).