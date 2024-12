Baltici, 'sosteniamo con forza aspirazioni popolo georgiano'

"Sosteniamo con forza le aspirazioni del popolo georgiano all'integrazione europea e il forte impegno espresso per i valori democratici. Condanniamo l'uso della forza contro il popolo georgiano e chiediamo al governo di porvi fine immediatamente". Lo ha affermato oggi il presidente lituano, Gitanas Nauseda, durante un colloquio telefonico con la sua omologa georgiana, Salome Zurabishvili.

Nauseda ha ribadito la denuncia di brogli durante le elezioni parlamentari georgiane di ottobre e ha invitato a nominare un'indagine internazionale indipendente incaricata di verificarne la regolarità.

Di analogo tenore anche le parole pronunciate oggi durante un colloquio telefonico con Zurabishvili dal presidente estone, Alar Karis.

"Il popolo della Georgia ha ripetutamente espresso la volontà di far parte dell'Unione europea. Questo è stato il loro obiettivo a lungo termine e una promessa fatta loro dai loro leader. Il partito al governo in Georgia non ha il mandato di fermare il desiderio della maggioranza e di allontanare il paese dall'Europa", ha dichiarato Karis.



