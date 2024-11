Macron-Scholz-Tusk chiedono inchiesta su brogli in Georgia

I leader di Francia, Germania e Polonia hanno invitato a "svolgere rapidamente indagini trasparenti" in Georgia sulle "numerose irregolarità" denunciate durante le elezioni legislative del 26 ottobre. "Se la Georgia non cambia rotta dimostrando sforzi concreti di riforma, non saremo in grado di sostenere l'apertura dei negoziati per l'adesione all'Ue con questo Paese", affermano il presidente Emmanuel Macron, il cancelliere Olaf Scholz e il premier Donald Tusk in una dichiarazione congiunta. Il voto è stato vinto dal partito Sogno Georgiano, al potere dal 2012 e accusato dai suoi detrattori di una deriva autoritaria filo-russa.



