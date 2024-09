Kosovo prosegue in creazione Esercito. Serbia, non ne ha diritto

Il ministro della difesa del Kosovo Ejup Maqedonci ha detto oggi che il processo di trasformazione della Forza di sicurezza del Kosovo in un vero e proprio Esercito regolare è attualmente nella seconda fase. In dichiarazioni al sito Ekonomiaonline, riprese dai media serbi, il ministro ha aggiunto che nella terza fase di tale processo di transizione, che avviene in collaborazione e con il sostegno di Stati Uniti e Gran Bretagna, le Forze kosovare si doteranno anche di una flotta di elicotteri - fra il 2025 e il 2028. In tale terza fase si potenzieranno le capacità operative dell'Esercito e delle sue potenzialità di combattimento, con un appoggio all'aeronautica e alla difesa antiaerea. Pristina, nonostante la forte opposizione di Belgrado che non riconosce l'indipendenza del Kosovo, prosegue nella creazione di proprie Forze armate regolari, nonostante il fatto che in base alla risoluzione 1244 del consiglio di sicurezza (del 1999) l'unica Forza armata autorizzata a operare sul territorio del Kosovo sia la Kfor, la Forza di pace della Nato. La Forza di sicurezza del Kosovo, forte di alcune migliaia di effettivi, ha mandato esclusivamente civile e di intervento in casi di emergenze.

Infatti la risposta di Belgrado non si è fatta attendere: il presidente serbo Aleksandar Vucic ha criticato duramente le affermazioni di Maqedonci. In dichiarazioni alla stampa serba da New York, dove è giunto ieri per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu, Vucic ha ribadito che sulla base della risoluzione 1244 del consiglio di sicurezza le autorità di Pristina non hanno alcun diritto di creare una qualsiasi Forza armata. "Non si tratta di una possibile minaccia all'Esercito serbo, ma di una possibile minaccia per la popolazione serba in Kosovo, non vì è dubbio", ha detto Vucic. Con la risoluzione 1244 l'Uck avrebbe dovuto essere sciolto, ma invece di attuare questa disposizione - ha osservato Vucic - Pristina ha avviato la creazione di un proprio Esercito. L'Uck è l'Esercito di liberazione del Kosovo, la guerriglia indipendentista albanese che combatté contro le Forze serbe nel conflitto armato del 1998-1999. Il Presidente ha detto che interverrà all'Assemblea generale martedì, e che il suo discorso sarà centrato per buona parte sulla crisi del Kosovo e sulla violazione dei principi del diritto internazionale da parte delle principali potenze occidentali. Vucic - che si fermerà a New York fino al 27 settembre - ha annunciato incontri e colloqui con decine di leader mondiali, a cominciare oggi dal presidente turco Redzep Tayyip Erdogan.



