Finest sostiene piano di crescita di Ciotola in Repubblica Ceca

Nuovo investimento per Finest spa, la finanziaria per l'internazionalizzazione delle aziende di Fvg, Veneto e Trentino Alto Adige, che ha supportato la padovana Ciotola Srl, azienda attiva nel settore delle carte speciali, di sicurezza e per il packaging, nell'operazione per acquisire la maggioranza delle quote di proprietà (75%) della cartiera SPM Security Papers Sro in Repubblica Ceca, rafforzando così la propria presenza produttiva nell'area. Lo rendono noto Finest e Confidi Friuli, partner dell'operazione.

Fondata e guidata dalla famiglia Ciotola, l'azienda veneta destina circa l'80% del proprio fatturato all'estero, operando in mercati che spaziano dal packaging alle carte alimentari, dai supporti autoadesivi alle carte e componenti di sicurezza per banche centrali, poligrafici, zecche di stato e stampatori di sicurezza privati.

"L'acquisto della Spm Security Papers S.r.o. in Repubblica Ceca è stato determinante sia per l'ampliamento della nostra gamma prodotti, sia per l'incremento delle quote di mercato in Italia e all'estero - ha dichiarato Salvatore Ciotola, ad di Ciotola -; attraverso la cartiera possiamo accedere al mondo degli appalti pubblici, prevalentemente legati a poligrafi e banche centrali. Grazie all'intervento di Finest potremo indirizzare al plant produttivo anche nuovi investimenti in efficienza e produttività, con un occhio attento alla sostenibilità".

Finest ha finanziato il piano investimenti internazionale di Ciotola attraverso la sottoscrizione di titoli di debito garantiti per il 50% da Confidi Friuli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA