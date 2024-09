I bus di Italo collegano il Veneto con Slovenia e Croazia

Itabus, società di trasporto su gomma a lunga percorrenza parte del gruppo Italo, debutta anche all'estero: dal 16 ottobre, i bus di ultima generazione della società permetteranno di raggiungere Lubiana (Slovenia) e Zagabria (Croazia) dalle principali città italiane, tra cui Mestre, Padova e Verona. Le partenze sono previste in diverse fasce della giornata, dalla prima mattina fino al tardo pomeriggio. I viaggiatori potranno raggiungere Slovenia e Croazia anche combinando il viaggio con un treno Italo con quello in bus, sfruttando un unico biglietto valido per entrambi i mezzi. Si arriva con Italo fino a Mestre, e ci sarà un Itabus dedicato per completare il proprio viaggio. Sempre dal 16 ottobre, entra nel network Itabus anche l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Sei collegamenti quotidiani connetteranno lo scalo con le principali città del nord Italia come Torino, Milano, Padova, Verona e Trieste (oltre alle mete straniere). La rete Itabus in Veneto "è in costante aumento - spiega l'ad di Itabus, Francesco Fiore -. La strategicità della regione nel nostro network ci porta a proseguire gli investimenti, aumentando l'offerta per i cittadini. Mestre in quanto hub per l'estero e l'aeroporto, con il suo bacino, sono due novità che abbiamo fortemente voluto".



