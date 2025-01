Competitività Ue alla prova Trump, mercoledì 29 il forum ANSA

Trump 2.0: l'Europa risponde alla sfida della competitività. All'alba della nuova era Trump, con la competizione globale che si intensifica, l’Ue è chiamata al rilancio. Mercoledì 29 gennaio, in occasione della pubblicazione della Bussola strategica di Ursula von der Leyen, il dibattito sulla competitività europea sarà al centro di un nuovo forum ANSA Europa, trasmesso in diretta dagli studi del Parlamento europeo.

Ad aprire il confronto, l'ex premier Enrico Letta, collegato in video, responsabile del report sul mercato unico per il Consiglio europeo. A confrontarsi su idee e visioni per il rilancio del continente saranno poi gli eurodeputati Giorgio Gori (Pd) e Letizia Moratti (Fi).

La diretta streaming sarà disponibile su ANSA.it e su tutte le piattaforme social di ANSA Europa.

