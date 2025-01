Bozza Ue sulla competitività, cambiare marcia o il futuro è a rischio

"In un sistema globale in cui le tensioni geopolitiche, la competizione per la supremazia tecnologica e la lotta per il controllo delle risorse sono in aumento, la libertà, la sicurezza e l'autonomia dell'Europa dipendono più che mai dalla sua capacità di innovare, competere e crescere". E' quanto si legge nell'introduzione della bozza della Bussola della Competitività, la cui presentazione è attesa per mercoledì prossimo.

"Senza un urgente cambio di marcia e di approccio, il futuro dell'Ue come potenza economica, destinazione di investimenti e centro di produzione è a rischio", è il messaggio del documento.

La Bussola per la Competitività Ue, si legge nella bozza del documento, lancia delle "linee guida per il lavoro dei prossimi anni" sulla base di alcuni principi: "competitività sostenibile, fine del gap sull'innovazione" con altri Paesi, "aumento della sicurezza economica e fine delle dipendenze energetiche, una roadmap per la decorbanizzazione". "Cominceremo con una prima proposta Omnibus di semplificazione il mese prossimo, che comprenderà nei settori della rendicontazione della finanza sostenibile, della due diligence di sostenibilità e della tassonomia", si legge nella bozza, visionata dall'ANSA.

