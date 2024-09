Camera Commercio Belgo-italiana, 'ora azione anche presso l'Ue'

Un passo in avanti nella promozione del Sistema Paese: la Camera di Commercio belgo-italiana si presenta come piattaforma di supporto delle imprese italiane anche presso le istituzioni comunitarie. Il tema sarà tra quelli sul tavolo del convegno "Insieme si va più lontano", che si terrà domani a partire alle 14:15 all'Eurocamera e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente di Assocamerestero Mario Pozza, del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, del Rappresentante Permanente presso l'Ue Vincenzo Celeste e dell'Ambasciatore italiano in Belgio Federica Favi.



"Le Camere di Commercio Italiane all'estero sono una grande rete mondiale, che riveste ruoli istituzionali e di mercato, con le 86 strutture radicate in 63 Paesi. Il loro principale obiettivo è aiutare le Pmi italiane a connettersi con il mercato globale, facilitandone l'ingresso sia che si tratti di export, sia che si parli di operazioni più complesse di internazionalizzazione. Anche la partecipazione ai programmi europei, che oggi riguarda un terzo di tutta la nostra rete, si inserisce nel quadro della strategia camerale di servizio alle imprese", sottolinea Pozza.

"Riteniamo che sia un momento fondamentale questo, appena dopo il rinnovo delle cariche presso il Parlamento Europeo, in cui la nostra Camera di Commercio possa aumentare il proprio contributo a supporto del Sistema Italia, nel rapporto con e presso le Istituzioni Europee. La conferenza del 25 settembre intende essere un importante momento di confronto e discussione verso questa direzione", rimarca il presidente della Camera di Commercio belgo-italiana Fabio Morvilli alla vigilia del convegno che vedrà la partecipazione anche dei rappresentanti di tutte le delegazioni italiane all'Eurocamera.



