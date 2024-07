Il M5s presenta richiesta ingresso nel gruppo Sinistra al Parlamento europeo

BRUXELLES - ll Movimento 5 Stelle ha fatto richiesta ufficiale di ingresso nel gruppo The Left, il raggruppamento della sinistra europea all'Eurocamera in cui è presente anche Sinistra Italiana con Ilaria Salis e Mimmo Lucano. "Abbiamo ricevuto la loro richiesta" conferma all'ANSA la capogruppo francese Manon Aubry, entrando alla riunione del gruppo.

Il gruppo della Sinistra Ue ha posticipato la decisione sull'ingresso del M5s nel gruppo chiedendo prima un colloquio diretto, da tenere domani, con la delegazione pentastellata. La decisione è stata pressa in seguito a dubbi sollevato da alcune delegazioni sulla presenza, in passato, del M5s in un governo con la Lega. Lo fanno sapere fonti del gruppo. Gli eurodeputati delle sinistre vogliono chiarire alcuni punti prima di prendere una decisione entro domani. Se la decisione sarà positiva il Movimento 5 stelle dovrà sottoscrivere la linea politica del gruppo contenuta nella la dichiarazione di appartenenza politica.

