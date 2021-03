Rifiuti: imprese riciclo, recuperiamo il 79% degli scarti

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "L'Italia è leader nell'industria del riciclo in Europa e nel mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il doppio rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania (43%)". E' quanto scrivono in un comunicato congiunto, in occasione della Giornata mondiale del riciclo, Unirima, Assorimap e Assofermet, associazioni di categoria delle imprese del settore.



"La Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del Recovery Plan, che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può prescindere da un programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia circolare. Le imprese del settore garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 mln di tonnellate di carta", dichiara Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri (Unirima).



"Le nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al 55% del riciclo effettivo degli imballaggi in plastica immessi sul mercato - sottolinea Walter Regis, Presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche (Assorimap) -. I dati della nuova strategia europea per il riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di riciclato da post consumo e nuova occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila nell'indotto. Molto positivo il fatto che il neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione burocratica: per poter essere allineati agli altri Paesi Europei e competitivi occorre che le procedure siano rese più veloci".



"Le nostre aziende annualmente raccolgono e riciclano più di 15 milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non ferrosi - osserva Cinzia Vezzosi, dell'Associazione nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet) -. Siamo certi che il governo Draghi, di cui condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare le risorse al meglio affiancando questa rete di imprese già consolidata".



